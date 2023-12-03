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Chelsea 3 - 2 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında sahasında Brighton'ı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Enzo Fernandez (2) ve Levi Colwill kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 19:10
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Chelsea 3 - 2 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea ile Brighton kozlarını paylaştı.

Stamford Bridge'te oynanan maçtan galip ayrılan taraf, 3-2'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 17. ve 65. dakikada Enzo Fernandez ile 21. dakikada Levi Colwill attı.

Konuk takımın golleri ise 43. dakikada Facundo Buonanotte ve 90+2. dakikada Joao Pedro'dan geldi.

Mavi-beyazlılar, 45+1. dakikada Conor Gallagher'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 19 yaparken, Brighton ise 22 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Chelsea deplasmanda Manchester United'a konuk olacak. Brighton ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

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