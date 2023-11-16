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Premier Lig devleri bu kez transferde karşı karşıya!

İngiltere Premier Lig'in dev kulüpleri Chelsea, Arsenal ve Liverpool, bu kez transferde karşı karşıya geliyor. 3 kulüp o yıldız futbolcuyu kadrolarına katabilmek için kıyasıya rekabet edecekler. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 20:10 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 20:13
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Premier Lig devleri bu kez transferde karşı karşıya!

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians forması giyen Gabriel Moscardo, Premier Lig'in dev kulüpleri tarafından yakın markaja alındı.

İngiliz basını Standard'da yer alan habere göre, genç futbolcu için Premier Lig'den Chelsea, Arsenal, ve Liverpool'un genç yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Corinthians'ın bu transfer için 26 milyon sterline yakın bir ücret talep ettiği belirtilirken, Chelsea'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde 18 milyon sterlinlik teklifinin reddedildiği belirtildi.

BU AYIN BİTİMİNDE KARAR VERİLECEK

Habarde, Brezilya kulübü Corinthians'ın Gabriel Mascardo transferi için 25 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimini beklediği ve bu seçimden sonra yıldız futbolcunun transferine ilişkin bir karara varılacağı ifade edildi.

Brezilya'da sezonun aralık ayında bitmesinden sonra transfer görüşmelerinin hızlanacağı aktarıldı.

Bu sezon Corinthians formasıyla 35 maça çıkan Gabriel Moscardo, gol veya asist katkısında bulunamadı.

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