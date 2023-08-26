Bournemouth 0 - 2 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta maçında Bournemouth ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi.
Tottenham, maçın 17. dakikasında James Maddison'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti.
İkinci yarıda sahneye Dejan Kulusevski çıktı ve 63. dakikada fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.
Kalan dakikalard başka gol olmayınca karşılaşma Tottenham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Londra ekibi bu sonucun ardından puanını 7'ye yükseltti.
Bournemouth ise geride kalan haftaların ardından 1 puanda kaldı.