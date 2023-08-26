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Bournemouth 0 - 2 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham Hotspur, deplasmanda Bournemouth'u 2-0 mağlup etti. Tottenham'ın golleri Maddison ve Kulusevski'den geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:35
Bournemouth 0 - 2 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta maçında Bournemouth ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi.

Tottenham, maçın 17. dakikasında James Maddison'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda sahneye Dejan Kulusevski çıktı ve 63. dakikada fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalard başka gol olmayınca karşılaşma Tottenham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Londra ekibi bu sonucun ardından puanını 7'ye yükseltti.

Bournemouth ise geride kalan haftaların ardından 1 puanda kaldı.

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