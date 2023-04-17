Leeds United 1-6 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Leeds United ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Liverpool, deplasmandan 6-1'lik farklı bir galibiyetle döndü ve ligde 4 maç aradan sonra kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada C.Gakpo, 39. ve 64. dakikalarda M.Salah, 52. ve 73. dakikalarda D.Jota ve 90. dakikada D.Nunez kaydetti.

Ev sahibi Leeds United'ın golünü ise 47. dakikada L.Sinisterra attı.

Bu sonuçla Liverpool 47 puanla 8. sırada yer alırken, Leeds United ise 29 puanla 16. sırada yer aldı.