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Newcastle United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 10:00
Newcastle United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - West Ham United maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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NEWCASTLE UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Longstaff, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin

West Ham United

Fabianski; Kehrer, Ogbonna, Aguerd; Coufal, Soucek, Rice, Emerson; Paqueta, Bowen; Antonio

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