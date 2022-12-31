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Bournemouth - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Bournemouth ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bournemouth - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
Bournemouth - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Bournemouth ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Manchester United maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth

Travers; Smith, Senesi, Kelly, Zemura; Cook, Lerma, Billing; Christie, Solanke, Anthony

Crystal Palace

Guaita; Clyne, Anderson, Guehi, Ward; Olise, Doucoure, Schlupp; Eze, Edouard, Zaha

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