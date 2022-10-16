Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool Manchester City maçı - CANLI İZLE | Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool Manchester City maçı - CANLI İZLE | Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig maçında heyecan devam ediyor. Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Guardiola'nın Manchester City'sini yenmek ve yükselişe geçmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:11 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:30
Liverpool Manchester City maçı - CANLI İZLE | Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. haftada Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Manchester City 16 Ekim Pazar günü saat 18:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Milner, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Jota

Manchester City: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish

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