PREMIER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? | İngiltere Premier Lig maçları ertelendi mi, neden ertelendi, ne zaman başlayacak?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in İskoçya'daki gözetim altında tutulduğu Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında vefat etmesinin ardından ülkede 10 günlük ulusal yas ilan edildi. Bunun üzerine hafta sonu yapılması planlanan İngiltere Premier Lig maçları da iptal edildi. Hafta sonu maçların yapılmadığını gören futbolseverler ise arama motorlarında Premier Lig maçları ne zaman oynanacak? İngiltere Premier Lig maçları ertelendi mi, neden ertelendi, ne zaman başlayacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

İNGİLTERE PREMİER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

96 yaşında vefat ederek yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı unvanını kazanırken ölümünün ardından ülkede kraliçe için 10 günlük ulusal yas ilan edildi. İngiliz Futbol Federasyonu (FA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kraliçenin vefatının ardından İngiliz futbolu, 9-11 Eylül tarihlerinde tüm maçları erteleme noktasında birleşti." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da da maçların ertelendiği duyuruldu.

PREMIER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Premier Lig yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada lig maçlarının ertelendiği doğrulanırken maçların ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor. Açıklamada, konuya ilişkin daha fazla bilginin zamanı gelince paylaşılacağı bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah yapılan toplantıda, Premier Lig kulüpleri Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'i saygıyla selamladı. Olağanüstü yaşamını ve ulusa katkısını onurlandırmak ve bir saygı ifadesi olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları, pazartesi akşamı maçı da dahil olmak üzere ertelenecek. Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, 'Biz ve kulüplerimiz, majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini takdir etmek istiyoruz. En uzun süredir hizmet veren hükümdarımız olarak, ilham kaynağı oldu ve adanmış bir yaşamın ardından arkasında inanılmaz bir miras bıraktı. Bu sadece ulus için değil, aynı zamanda dünya çapında ona hayran olan milyonlarca insan için son derece üzücü bir zaman ve onun yasını tutan herkesle birlikteyiz. Yas döneminde Premier Lig fikstürleriyle ilgili daha fazla bilgi zamanı gelince paylaşılacaktır'."