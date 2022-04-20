Manchester City - Brighton: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Brighton'ı konuk etti.

Manchester City, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Riyad Mahrez, 65. dakikada Phil Foden ve 82. dakikada Bernardo Silva attı.

GUARDIOLA'NIN 250. GALİBİYETİ

Bu sonuçla Manchester City, 77 puana yükseldi. Liverpool ile maç sayısını eşitleyen City, rakibinin bir puan önünde yer alıyor. Brighton ise 40 puanda kaldı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, bu galibiyetle İngiliz ekibinin başındaki 250. galibiyetini elde etti.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Watford ile karşılaşacak. Brighton Southampton'u ağırlayacak.

