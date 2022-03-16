Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Liverpool maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 23:15'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Jota, Mane, Diaz