Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Vladimir Putin'in müttefiki olarak görüldükten sonra görevi bırakması için Birleşik Krallık'ın yaptırımlarıyla karşı karşıya. Rus iş insanı artan baskının ortasında bu hafta kulübün satışı için teklifler alacak.
İngiltere'nin en yüksek profilli oligarklarından biri olan Abramovich, geçen hafta kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.
Abramovich, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere arabulucuk yapmak için Belarus'a gitmişti. Rus milyarder 2003'te satın aldığı kulüp için gelecek tekliflere hazırlanıyor. The Telegraph'ın haberine göre, üç yatırımcı Londra kulübünü satın almakla yakından ilgileniyor.