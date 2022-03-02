Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

İsviçreli iş insanı Hansjoerg Wyss, Chelsea'yi satın almayı düşündüğünü söyledi.

Wyss, İsviçre gazetesi Blick'e verdiği demeçte, "Abramovich şu anda İngiltere'deki tüm malvarlıklarını satmaya çalışıyor. Ayrıca Chelsea'den bir an önce kurtulmak istiyor. Dün ben ve diğer üç kişi, Abramovich'ten Chelsea için bir teklif aldık. Chelsea'nin Abramovich'e 2.4 milyar sterlin borcu varmış. Ancak, Chelsea'nin parası yok. Anlamı şu, Chelsea'yi satın almak isteyen biri bu 2.4 milyar sterlini de ödemek zorunda." ifadelerini kullandı.