Haberler İngiltere Premier Lig Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Son dakika spor haberi: Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'ten flaş bir karar geldi. Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiliz hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar üzerine kulübü satışa çıkardı. İngiliz devine 3 yatırıcımcının talip olduğu ve ilk teklifin yapıldığı iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 13:27
Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Vladimir Putin'in müttefiki olarak görüldükten sonra görevi bırakması için Birleşik Krallık'ın yaptırımlarıyla karşı karşıya. Rus iş insanı artan baskının ortasında bu hafta kulübün satışı için teklifler alacak.

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

İngiltere'nin en yüksek profilli oligarklarından biri olan Abramovich, geçen hafta kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Abramovich, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere arabulucuk yapmak için Belarus'a gitmişti. Rus milyarder 2003'te satın aldığı kulüp için gelecek tekliflere hazırlanıyor. The Telegraph'ın haberine göre, üç yatırımcı Londra kulübünü satın almakla yakından ilgileniyor.

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Chelsea daha önce kulübün satılık olmadığını açıklamıştı ancak hükümetin Abramovich üzerindeki baskının giderek arttığı belirtiliyor.

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Kensington Sarayı yakınlarında 125 milyon sterlinlik bir malikaneye sahip olan Abramovich'in Ada ülkesindeki mal varlıklarını elden çıkarmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

İsviçreli iş insanı Hansjoerg Wyss, Chelsea'yi satın almayı düşündüğünü söyledi.

Wyss, İsviçre gazetesi Blick'e verdiği demeçte, "Abramovich şu anda İngiltere'deki tüm malvarlıklarını satmaya çalışıyor. Ayrıca Chelsea'den bir an önce kurtulmak istiyor. Dün ben ve diğer üç kişi, Abramovich'ten Chelsea için bir teklif aldık. Chelsea'nin Abramovich'e 2.4 milyar sterlin borcu varmış. Ancak, Chelsea'nin parası yok. Anlamı şu, Chelsea'yi satın almak isteyen biri bu 2.4 milyar sterlini de ödemek zorunda." ifadelerini kullandı.

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Wyss, kesin satış fiyatının hala belirsiz olduğunu söyledi. "Chelsea'yi ortaklarla birlikte satın almayı düşünebilirim. Ama önce genel koşulları kontrol etmem gerekiyor. Yine de şimdiden söyleyebileceğim şey, kesinlikle kendi başıma böyle bir şey yapamayacağım. Chelsea'yi satın alırsam altı veya yedi yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyum olabilir."

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Forbes'a göre 86 yaşındaki Wyss'in serveti 5,1 milyar dolar.

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Roman Abramovich ne söylemişti?

Abramovich geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldığını belirterek, bu değerlere bağlı kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Roman Abramovich, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Chelsea vakfının mütevelli heyetine kulübün yönetimini ve sorumluluğunu veriyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! İlk teklif yapıldı

Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

DİĞER
Oğuzhan Koç 'yağ aldırdı' haberlerini fena tiye aldı! Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı yapan Oğuzhan Koç'un güldüren paylaşımı!
Tek kelimeyle vahşet! Pompalı tüfekle öldürülen 6 aylık hamile kadın gözyaşları arasında toprağa verildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor