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SPOR HABERİ: Ozan Tufan'dan Süper Lig sözleri! "Yere yatan futbolcular..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Takımdaki herkesle arasının iyi olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere'ye alıştığını söyledi. Öte yandan Ozan Tufan, Süper Lig'de futbolun biraz durduğunu ve yere yatan futbolcuların zaman geçirdiğini söyledi. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 18:43
SPOR HABERİ: Ozan Tufan'dan Süper Lig sözleri! "Yere yatan futbolcular..."

Fenerbahçe'den kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. S Sport'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de futbolun biraz durduğunu ve yere yatan futbolcuların zaman geçirdiğini ifade etti.

İşte o sözler...
"Takımdaki herkesle aram iyi. King'le yemeğe çıkıyoruz, vakit geçiriyoruz, geliyor alıyor sağ olsun. Eşim de burada. Eşim sağ olsun, sürekli geziyoruz. Alıştık İngiltere'ye, bir sorun yok."

"Süper Lig'de futbol biraz duruyor. Yere yatan futbolcular olsun, zaman geçirme olsun... Premier League'e geldiğimden beri, top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak için." (Gülerek)

"Pozisyon alalım, dinlenelim yok. Sürekli git gel var. Gerçekten zor. İlk birkaç haftadan sonra ben de buna alıştım. Zaman zaman oyun durduğunda ben de reaksiyon veriyorum durduğu için."

"Bazen Süper Lig'i ve başka ligleri izliyorum, futbol çok durunca beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier League'in hızlı oyununa. Zor ama keyifli. Herkes herkesi yenebiliyor. O açıdan garip bir lig. Hava soğuk. Çok soğuk. Sabahları hele. Devam ediyoruz, alışıyoruz..."


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