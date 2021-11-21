Haberler İngiltere Premier Lig SPOR HABERİ - Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı!

SPOR HABERİ - Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı!

Spor haberi... İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'daki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Ligde son olarak Watford ile karşılaşan Kırmızı Şeytanlar rakibine 4-1 yenilirken, Solskjaer için de bardağı taşıran son damla oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 13:44
SPOR HABERİ - Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United deplasmanda Watford'a 4-1'lik gibi bir ağır skorla mağlup oldu. Bu mağlubiyet sonrası Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Maçın ardından Manchester United'da yönetim, acil toplanarak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in durumunu değerlendirdi. Bu toplantıda Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasına karar verdi. İngiliz kulübü, ayrılık açıklamasını yaparak Norveçli isme veda etti.

Ole Gunnar Solskjaer'in ardından Michael Carrick'in geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturacağı duyuruldu.

Manchester United, Watford mağlubiyeti ile son 7 maçtaki 5. yenilgisini aldı.

DİĞER
Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı... Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'a 'estetik harikası' yorumları yağdı!
SON DAKİKA | Müge Anlı açıklamıştı Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detay! Görgü tanıkları anlattı Müslüme'nin cesedi...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor