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Watford - Manchester United: 4-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, Watford'a konuk oldu. Manchester United, oynadığı son 6 karşılaşmadan 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle ayrılmıştı. United'da kötü gidişat devam etti. Manchester United, Watford'a 4-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 20:08
Watford - Manchester United: 4-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta nefesleri kesiyor. Sezon başında şampiyonluğu favorilerinden birisi arasında gösterilen ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Manchester United, bir şok da Watford deplasmanında yaşadı. Kırmızı Şeytanlar favori olarak çıktığı maçtan 4-1 mağlup ayrıldı. Watford'ın gollerini 28'de King, 44'te Sarr, 90+2'de Joao Pedro ve 90+6'da Dennis kaydetti. Manchester United'ın tek golü ise 50. dakikada Donny van de Beek'ten geldi.

Manchester United'da takımın kaptanı Harry Maguire, 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ligde 5. mağlubiyetini alan Manchester United 17 puanda kaldı. Öte yandan Watford ise 13 puana yükseldi.

OZAN TUFAN SÜRE ALAMADI

Milli futbolcumu Ozan Tufan mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Ancak teknik direktör Claudio Ranieri kendisine şans vermedi.

GELECEK HAFTA CHELSEA DEPLASMANI

Oldukça zorlu bir fikstürde olan Manchester United, gelecek hafta deplasmanda lig lideri Chelsea'ye konuk olacak.

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