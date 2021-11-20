Wolverhampton-West Ham United maçı CANLI İZLE

Dünyanın en iyi futbolcularının yer aldığı Premier Lig, A Spor'da futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor.
Ruben Neves, Nelson Semedo, Adama Traore'li Wolverhampton Wanderers, ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan West Ham United'ı konuk ediyor.
A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
WOLVERHAMPTON WANDERERS - WEST HAM UNİTED İLK 11'LER
Wolverhampton: Sa, Kilman, Coady, Saiss, Semedo, Neves, Moutinho, Nouri, Podence, Hwang, Jimenez
West Ham: Fabianski, Johnson, Zouma, Dawson, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Fornals, Benrahma, Antonio