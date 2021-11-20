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Wolverhampton-West Ham United maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Wolverhampton sahasında West Ham United'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 18:09
Wolverhampton-West Ham United maçı CANLI İZLE

Dünyanın en iyi futbolcularının yer aldığı Premier Lig, A Spor'da futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Ruben Neves, Nelson Semedo, Adama Traore'li Wolverhampton Wanderers, ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan West Ham United'ı konuk ediyor.

A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

WOLVERHAMPTON WANDERERS - WEST HAM UNİTED İLK 11'LER

Wolverhampton: Sa, Kilman, Coady, Saiss, Semedo, Neves, Moutinho, Nouri, Podence, Hwang, Jimenez

West Ham: Fabianski, Johnson, Zouma, Dawson, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Fornals, Benrahma, Antonio

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