Azmoun Ada’ya

Sezona istediği gibi başlayamayan Arsenal son haftalarda toparlanmıştı. Ancak Premier Lig ekibi yine de devre arasında transfer düşünüyor. Londra temsilcisinin hedefinde Zenit'in forveti Serdar Azmoun var. 26 yaşındaki forvetin Rus kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bonservis bedeli 25 milyon euro ancak Arsenal kontrat yılında olduğu için devre arasında çok daha düşük bir bedelle İranlı tecrübeli yıldızı renklerine bağlamayı hedefliyor.



ZENIT'TE COŞTU



Serdar Azmoun, İran'da parladıktan sonra Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer oldu. Buradan önce Rostov'a ardından da Zenit kulübüne geçti. İranlı yıldız Rubin Kazan'da beklenilen etkiyi gösteremedi. Rostov'da biraz yükseliş yakaladı Zenit'te ise kendini buldu. 95 maçta rakip ağları 58 defa sarsmayı başardı. 20 de asist yaptı. Onze Mundial'in haberine göre 'İranlı Messi' lakaplı Azmoun, Alexandre Lacazette'in yerine düşünülüyor. Azmoun da kariyerinin bu döneminde bu transferi çok istiyor.