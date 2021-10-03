Liverpool Manchester City maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin iki güçlü ekibi Liverpool ile Manchester City 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Anfield'da oynanan kritik müsabakada hakem Paul Tierney düdük çalıyor.
LIVERPOOL MANCHESTER CITY MAÇINDA İLK 11'LER
Liverpool: Alisson; Milner, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Jones; Salah, Mane, Jota.
Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Jesus, Foden, Grealish.
LIVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Liverpool'un sahasında Manchester City'yi ağırladığı mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.