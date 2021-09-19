West Ham United Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 5 hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında West Ham United sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

Londra Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Martin Atkinson yönetecek.

WEST HAM VE MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Manchester United maçı 19 Eylül Pazar akşamı Londra Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak ve S SPORT ekranlarından naklen yayınlanacak.

WEST HAM VE MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

WEST HAM: Fabianski, Vladimir Coufal, Issa Diop, Craig Dawson, Cresswell, Tomas Soucek, Declan Rice, Jarrod Bowen, Said Benrahma, Pablo Fornals, Andriy Yarmolenko

MANCHESTER UNITED: Dean Henderson, Wan Bissaka, Victor Lindelöf, Hary Maguire, Luke Shaw, , Fred, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Greenwood, Cavani

İŞTE WEST HAM UNİTED MANCHESTER UNİTED MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ