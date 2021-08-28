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West Ham Crystal Palace maçı CANLI İZLE

West Ham Crystal Palace maçı: İngiltere Premier Lig'in haftasında West Ham United, sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. London Stadium'da oynanan karşılaşmayı iki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan West Ham Crystal Palace maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:56
West Ham Crystal Palace maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında West Ham United - Crystal Palace kozlarını paylaşıyor. London Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

WEST HAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Crystal Palace maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

WEST HAM - CRYSTAL PALACE İLK 11'LER

West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Fornals, Benrahma; Antonio.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Gallagher, Kouyaté, McArthur; Ayew, Benteke, Zaha.

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