Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak sözleri! Takımda kalacak mı?

Premier Lig ekibi Liverpool'da kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak, sergilediği performansla hocası Jürgen Klopp'un gözüne girmeyi başardı. Alman teknik adam, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, milli stoperden son derece memnun olduğunu ve takımda kalması halinde mutlu olacağını dile getirdi.

Klopp, "Ozan Kabak ve Nat Phillips gerçekten iyi gidiyor ve umarım böyle devam edecekler. Her zaman zamana ihtiyaç olduğunu söyledim. İşler gelişmeli ve oyuncular birbirlerine alışmalı. Onlar kaliteli futbolcular. Birlikte 8 maça çıktılar. Daha fazla maçta birlikte oynayabilirlerdi. Onlar adına gerçekten çok mutluyum" dedi.

"BİR ŞEYLERİ KANITLADI"

Alman teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oynadığı son iki takımla şanslı değildi, biri düştü ve diğeri muhtemelen düşecek. Dünya futbolunda hiç kimse onun kalitesinden gerçekten şüphe duymuyordu ama bu büyük adımı atıp öncekinden daha fazla maç kazanmak önemli. Bunu gösterebilmesi onun için gerçekten çok iyi. Biz ikna olduk ama ilerisi ne gösterir bilemiyorum. O gerçekten bir şeyleri kanıtladı."