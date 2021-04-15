Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberleri: Schalke'den Liverpool'a Ozan Kabak için ültimatom!

Son dakika spor haberleri: 'den 'a için ültimatom!

'da kiralık olarak forma giyen 'ın gelecek sezon hangi takımda olacağı belirsizliğini koruyor. Milli stoperin bonservisini elinde bulunduran 'ün, Liverpool'dan net bir yanıt istediği, aksi takdirde genç oyuncu için farklı kulüplerle masaya oturacağını ilettiği belirtildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:09
Son dakika spor haberleri: Schalke'den Liverpool'a Ozan Kabak için ültimatom!

Devre arasında 'ten 'a kiralık olarak transfer olan 'ın gelecek szon nerede oynayacağı belirsizliğini koruyor.

'nin, Liverpool'dan milli futbolcunun geleceği hakkında en geç mayıs ayı sonuna kadar karar vermesini istediği iddia edildi.

yayın organı 'da yer alan habere göre Schalke yönetimi, Liverpool'un 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyip ödemeyeceğini merak ediyor. Ancak Kırmızılar'ın şu an için Ozan'ın takımdaki geleceğine karar vermediği belirtiliyor.

BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞECEK

21 yaşındaki milli futbolcuyu yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmak isteyen Schalke 04, Liverpool'dan olumsuz yanıt alması halinde Ozan için başka kulüplerle görüşeceği kaydedildi.

Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Liverpool'un yolunu tutan Ozan, ekibiyle ve 'nde toplam 11 maçta forma giydi.

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