Son dakika spor haberleri: Schalke'den Liverpool'a Ozan Kabak için ültimatom!

Devre arasında Schalke 04'ten Liverpool'a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak'ın gelecek szon nerede oynayacağı belirsizliğini koruyor.

Schalke'nin, Liverpool'dan milli futbolcunun geleceği hakkında en geç mayıs ayı sonuna kadar karar vermesini istediği iddia edildi.

Alman yayın organı Fussball Transfers'da yer alan habere göre Schalke yönetimi, Liverpool'un 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyip ödemeyeceğini merak ediyor. Ancak Kırmızılar'ın şu an için Ozan'ın takımdaki geleceğine karar vermediği belirtiliyor.

BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞECEK

21 yaşındaki milli futbolcuyu yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmak isteyen Schalke 04, Liverpool'dan olumsuz yanıt alması halinde Ozan için başka kulüplerle görüşeceği kaydedildi.

Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Liverpool'un yolunu tutan Ozan, İngiliz ekibiyle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 maçta forma giydi.