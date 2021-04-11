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1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında sahasında 'ı ağırladı. Konuk ekip 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri , ve kaydetti. Tottenham'ın golünü ise attı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 21:55
Tottenham Manchester United 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de , deplasmanda geriye düştüğü maçı çevirerek 'ı 3-1 mağlup etti. Ligde 31. hafta maçına çıkan Manchester United, 'nda rakibiyle karşılaştı. Manchester United'ın gollerini, 57. dakikada , 79. dakikada Edinson ve 90+6'da Mason kaydetti. Ev sahibi Tottenham'ın golünü ise 40. dakikada attı.

Bu sonuçla Manchester United 63 puana ulaşarak haftayı ikinci sırada tamamladı. 49 puanda kalan ekibi Tottenham yedinci sırada bulunuyor.

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