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Teknik Direktörü 'nin evi soyuldu! Hırsızlar kasayı çaldı

Son dakika haberleri... takımı 'ı çalıştıran İtalyan teknik adam 'nin evine hırsız girdi. 61 yaşındaki çalıştırıcının evindeki kasa çalındı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:16
Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin evi soyuldu! Hırsızlar kasayı çaldı

ekiplerinden 'ın İtalyan teknik direktörü 'nin evi soyuldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 61 yaşındaki teknik adamın bölgesindeki Blundellsands'ta bulunan evine giren iki hırsız, konuttaki kasayı çalarak kaçtı.

Ancelotti'nin 36 yaşındaki kızı 'nın hırsızlık anında evde tek başına olduğu ve hemen polise haber verdiği belirtildi. Merseyside polisinden yapılan açıklamada, dün akşam saat 6.30 sularında gerçekleşen olayda kimsenin zarar görmediği ve hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

İngiltere'de geçen yıl, 'da forma giyen 'nun yanı sıra 'lı ve o dönem takım arkadaşı olan 'in evi soyulmuştu.

Liverpool'un Senegalli golcüsü 'nin evi de 2017 ve 2019 yıllarında iki kez hırsızların hedefi olmuştu.


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