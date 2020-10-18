Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün son durumu hakkında bilgi verdi. Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Rodgers, milli stoperin sakatlığının ciddi olduğunu belirterek, "Çağlar Söyüncü'nün durumu ciddi görünüyor. 3 ay forma giyemeyebilir" dedi.
Son dakika | Brendan Rodgers kötü haberi verdi! "Çağlar Söyüncü 3 ay forma giyemeyebilir"
Son dakika haberi: Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, milli maç döneminde antrenmanda sakatlanan Çağlar Söyüncü'yle ilgili kötü haberi verdi. Rodgers, Aston Villa maçının ardından yaptığı açıklamada, milli stoperin sakatlığının ciddi olduğunu ve 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini söyledi.
İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:23 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:39