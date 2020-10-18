Son dakika | Brendan Rodgers kötü haberi verdi! "Çağlar Söyüncü 3 ay forma giyemeyebilir"

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün son durumu hakkında bilgi verdi. Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Rodgers, milli stoperin sakatlığının ciddi olduğunu belirterek, "Çağlar Söyüncü'nün durumu ciddi görünüyor. 3 ay forma giyemeyebilir" dedi.