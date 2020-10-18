Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika | Brendan Rodgers kötü haberi verdi! "Çağlar Söyüncü 3 ay forma giyemeyebilir"

Son dakika | kötü haberi verdi! " 3 ay forma giyemeyebilir"

Son dakika haberi: Rodgers, döneminde antrenmanda sakatlanan 'yle ilgili kötü haberi verdi. Rodgers, maçının ardından yaptığı açıklamada, milli stoperin sakatlığının ciddi olduğunu ve 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:23 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:39
Son dakika | Brendan Rodgers kötü haberi verdi! "Çağlar Söyüncü 3 ay forma giyemeyebilir"

Rodgers, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen 'nün son durumu hakkında bilgi verdi. 'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Rodgers, milli stoperin sakatlığının ciddi olduğunu belirterek, "Çağlar Söyüncü'nün durumu ciddi görünüyor. 3 ay forma giyemeyebilir" dedi.

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