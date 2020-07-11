Brighton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 35. haftasında , evinde 'i ağırlıyor. Karşılaşmadan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Brighton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City, Brighton karşısında prestij maçına çıkıyor. Öte yandan en yakın rakibi ile arasında 9 puan bulunan Manchester City konumu korumak da istiyor. Manchester City'de Sergio Kun Agüero dışında eksik bulunmuyor.

BRIGHTON-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton-Manchester City maçı bu akşam 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 11.07.2020
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