Brighton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Brighton, evinde Manchester City'i ağırlıyor. Karşılaşmadan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Brighton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Brighton ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City, Brighton karşısında prestij maçına çıkıyor. Öte yandan en yakın rakibi ile arasında 9 puan bulunan Manchester City konumu korumak da istiyor. Manchester City'de Sergio Kun Agüero dışında eksik bulunmuyor.
BRIGHTON-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brighton-Manchester City maçı bu akşam 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brighton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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