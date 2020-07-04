Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United ile Bournemouth karşılaşacak. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geliyor. 52 puanla 5. sırada yer alan kırmızı şeytanlar Şampiyonlar Ligi'ne katılım hedefinde. 27 puanla 19. sırada yer alan Bournemouth ise kazanarak düşme hattından kurtulmak istiyor. Manchester United'ın yıldızı Poul Pogba'nın maçta oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Bournemouth ise Charlie Daniels, Simon Francis ve Callum Wilson gibi isimlerden mahrum olarak sahaya çıkacak.
MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester United-Bournemouth maçı bugün saat 17:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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