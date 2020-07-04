Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında ile karşılaşacak. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geliyor. 52 puanla 5. sırada yer alan kırmızı şeytanlar Şampiyonlar Ligi'ne katılım hedefinde. 27 puanla 19. sırada yer alan Bournemouth ise kazanarak düşme hattından kurtulmak istiyor. Manchester United'ın yıldızı Poul Pogba'nın maçta oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Bournemouth ise Charlie Daniels, Simon Francis ve Callum Wilson gibi isimlerden mahrum olarak sahaya çıkacak.

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United-Bournemouth maçı bugün saat 17:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
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