Liverpool ayrılığı duyurdu! Temmuz sonrası...
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool, başarılı oyuncusu Adam Lallana ile olan sözleşmesini sözleşmesini temmuz ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı. Temmuz sonrası ise yıldız oyuncu ile yolların ayrılacağı ifade edildi. İşte detaylar...
Premier Lig takımlarından Liverpool, İngiliz futbolcusu Adam Lallana'nın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lallana'nın sözleşmesi temmuz ayının sonuna kadar kadar uzatıldığı duyuruldu. Başarılı futbolcunun sezon sonundan sonra takımdan ayrılacağı ifade edildi.
2014 yılından beri Liverpool forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, 178 resmi müsabakaya çıktı ve 22 gol, 22 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı.
- 09.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool ayrılığı duyurdu! Temmuz sonrası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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