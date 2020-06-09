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09 Haziran 2020, Salı
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ayrılığı duyurdu! Temmuz sonrası...

Liverpool ayrılığı duyurdu! Temmuz sonrası...

İngiltere 'in köklü kulüplerinden , başarılı oyuncusu ile olan sözleşmesini sözleşmesini temmuz ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı. Temmuz sonrası ise yıldız oyuncu ile yolların ayrılacağı ifade edildi. İşte detaylar...

takımlarından , İngiliz futbolcusu 'nın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lallana'nın sözleşmesi temmuz ayının sonuna kadar kadar uzatıldığı duyuruldu. Başarılı futbolcunun sezon sonundan sonra takımdan ayrılacağı ifade edildi.

2014 yılından beri Liverpool forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, 178 resmi müsabakaya çıktı ve 22 gol, 22 asistlik performans sergiledi. bu süreçte Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı.

  1. 09.06.2020
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