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09 Haziran 2020, Salı
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'ın efsanelerinden hayatını kaybetti!

Manchester United'ın efsanelerinden Tony Dunne hayatını kaybetti!

Kırmızı şeytanların efsanevi isimlerinden İrlandalı 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. başsağlığı -mesajı yayınladı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Tarihimizin en iyi bek oyuncularından biriydi. 1968'te Avrupa şampiyonluğu yaşayan efsane kadronun önemli bir parçasıydı. Kulübün formasını 535 kez giyme başarısını gösterdi. 'in sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da 33 karşılaşmada görev alan sol bek Dunne, 1960-73 yılları arasında formasını giydiği ile Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra iki lig ve bir Kupası kaldırdı.

Futbolcunun forma giydiği diğer kulüpler Shelbourne ve da sosyal paylaşım sitelerinden Dunne'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

  1. 09.06.2020
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