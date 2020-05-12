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12 Mayıs 2020, Salı
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Ada’da hükümet onayı

Ada’da hükümet onayı

İngiliz hükümeti, İngiltere maçlarının 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz olarak oynanabileceğini duyurdu.

İngiliz hükümeti, İngiltere maçlarının 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz olarak oynanabileceğini duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta ertelenen Premier Lig'de 82 puanla, bitime 9 hafta kala 'nin 25 puan önünde lider durumda bulunuyor.
  1. 12.5.2020
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