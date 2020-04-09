Manchester United corona virüsüne karşı sağlık ekipmanı bağışladı
Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'de salgınla mücadele konusunda spor kulüpleri de taşın altına elini koydu... Premier Lig ekibi Manchester United, corona virüsüyle mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United Vakfı bünyesindeki araçların bir kısmının Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) kullanımına sunulduğu belirtildi.
İngiliz ekibinin, Salford Royal Hastanesine sağlık ekipmanı bağışı yaptığı, sağlık çalışanlarına da hediyeler gönderdiği kaydedildi.
Old Trafford'un gerektiği takdirde NHS tarafından kullanılabileceğinin aktarıldığı açıklamada, statta bulunan yaklaşık 30 bin gıda malzemesinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edildiği ifade edildi.
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