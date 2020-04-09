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09 Nisan 2020, Perşembe
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corona virüsüne karşı sağlık ekipmanı bağışladı

Manchester United corona virüsüne karşı sağlık ekipmanı bağışladı

Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'de salgınla mücadele konusunda spor kulüpleri de taşın altına elini koydu... ekibi , corona virüsüyle mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.

İngiltere ekibi , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United Vakfı bünyesindeki araçların bir kısmının Ulusal Sağlık Hizmetlerinin () kullanımına sunulduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin, Salford Royal Hastanesine sağlık ekipmanı bağışı yaptığı, sağlık çalışanlarına da hediyeler gönderdiği kaydedildi.

'un gerektiği takdirde NHS tarafından kullanılabileceğinin aktarıldığı açıklamada, statta bulunan yaklaşık 30 bin gıda malzemesinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edildiği ifade edildi.

  1. 09.04.2020
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