Liverpool’dan özür - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool’dan özür

’dan özür

Liverpool’dan özür

'de şampiyonluğa çok yakın olan , geçen hafta çalışanlarını ücretsiz izne çıkardığını açıklamıştı.

Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan , geçen hafta çalışanlarını ücretsiz izne çıkardığını açıklamıştı. İngiliz devinin bu kararı yoğun tepki görmüştü. Tüm çalışanlarından ve taraftarlarından özür dilediler, karardan döndüler.
Liverpool F.C. HD Duvar kağıdı | Ar
  1. 8.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Liverpool’dan özür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA