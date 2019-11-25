Cenk Tosun'un hocası değişiyor! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Cenk Tosun'un hocası değişiyor!

'un hocası değişiyor!

Cenk Tosun'un hocası değişiyor!

'de Everton'da forma giyen temsilcimiz 'un teknik direktörü değişebilir. Geride kalan 13 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Everton, teknik direktörü ile yollarını ayırabilir.

Ligde son olarak evinde 'e yenilen Maviler'de 'nın geleceği tartışılıyor. Portekizli çalıştırıcının yerine gelebilecek muhtemel isimler de netleşmeye başladı.

Mirror'a göre; Marco Silva'nın yerine geçecek en büyük aday daha önce 11 sezon Everton'u çalıştıran . Bilindiği gibi Moyes, 'dan sonra bir dönem 'ı da çalıştırmıştı.


  1. 25.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cenk Tosun'un hocası değişiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN