Cenk Tosun'un hocası değişiyor!
İngiltere Premier Lig'de Everton'da forma giyen temsilcimiz Cenk Tosun'un teknik direktörü değişebilir. Geride kalan 13 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Everton, teknik direktörü Marco Silva ile yollarını ayırabilir.
Ligde son olarak evinde Norwich City'e yenilen Maviler'de teknik direktör Marco Silva'nın geleceği tartışılıyor. Portekizli çalıştırıcının yerine gelebilecek muhtemel isimler de netleşmeye başladı.
Mirror'a göre; Marco Silva'nın yerine geçecek en büyük aday daha önce 11 sezon Everton'u çalıştıran David Moyes. Bilindiği gibi Moyes, Alex Ferguson'dan sonra bir dönem Manchester United'ı da çalıştırmıştı.
- 25.11.2019
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