Cenk Tosun'un hocası değişiyor!

Ligde son olarak evinde Norwich City'e yenilen Maviler'de teknik direktör Marco Silva'nın geleceği tartışılıyor. Portekizli çalıştırıcının yerine gelebilecek muhtemel isimler de netleşmeye başladı.

Mirror'a göre; Marco Silva'nın yerine geçecek en büyük aday daha önce 11 sezon Everton'u çalıştıran David Moyes. Bilindiği gibi Moyes, Alex Ferguson'dan sonra bir dönem Manchester United'ı da çalıştırmıştı.



