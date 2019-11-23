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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Cenkli Everton evinde kaybetti

Cenkli Everton evinde kaybetti

Milli futbolcu 'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçta Everton, evinde 'e 2-0 mağlup oldu. Ligde 14 puanla 15. sırada yer alan Everton, gelecek hafta Çağlar Söyüncü'nün top koşturduğu Leicester City'e konuk olacak.

'in 13. haftasında Everton, evinde 'e 2-0 kaybetti. Milli oyuncu 'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği mücadelenin ilk yarısında Everton, etkili bir oyun sergilemesine rağmen golü bulamadı. İkinci devrede oyuna ortak olan Norwich, 54. dakikada Centwell ile 1-0 öne geçti. Dennis Srbeny, 90+2. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirirken, aynı zamanda müsabakanın da skorunu belirledi.

  1. 23.11.2019
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