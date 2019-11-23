Cenkli Everton evinde kaybetti
Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçta Everton, evinde Norwich City'e 2-0 mağlup oldu. Ligde 14 puanla 15. sırada yer alan Everton, gelecek hafta Çağlar Söyüncü'nün top koşturduğu Leicester City'e konuk olacak.
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Everton, evinde Norwich City'e 2-0 kaybetti. Milli oyuncu Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği mücadelenin ilk yarısında Everton, etkili bir oyun sergilemesine rağmen golü bulamadı. İkinci devrede oyuna ortak olan Norwich, 54. dakikada Centwell ile 1-0 öne geçti. Dennis Srbeny, 90+2. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirirken, aynı zamanda müsabakanın da skorunu belirledi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Cenkli Everton evinde kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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