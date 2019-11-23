Cenkli Everton evinde kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Everton, evinde Norwich City'e 2-0 kaybetti. Milli oyuncu Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği mücadelenin ilk yarısında Everton, etkili bir oyun sergilemesine rağmen golü bulamadı. İkinci devrede oyuna ortak olan Norwich, 54. dakikada Centwell ile 1-0 öne geçti. Dennis Srbeny, 90+2. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirirken, aynı zamanda müsabakanın da skorunu belirledi.