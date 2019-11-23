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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Crystal Palace 1-2 Liverpool

MAÇ SONUCU 1-2

MAÇ SONUCU Crystal Palace 1-2 Liverpool

'in 13. haftasında lider , deplasmanda ve 'nun golleriyle 1-0 mağlup etti. Palace'ın tek golü ise Zaha'dan geldi.

'in 13. hafta maçında lider , 'ın konuğu oldu.

Konuk ekip, 49. dakikada ile 1-0 öne geçti. Crystal Palace 82. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı golle eşitliği sağlasa da 85. dakikada ağları sarstı ve Liverpool mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 37'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.

  1. 23.11.2019
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