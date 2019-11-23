MAÇ SONUCU Crystal Palace 1-2 Liverpool
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı Sadio Mane ve Roberto Firmino'nun golleriyle 1-0 mağlup etti. Palace'ın tek golü ise Zaha'dan geldi.
İngiltere Premier Lig'in 13. hafta maçında lider Liverpool, Crystal Palace'ın konuğu oldu.
Konuk ekip, 49. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. Crystal Palace 82. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı golle eşitliği sağlasa da 85. dakikada Roberto Firmino ağları sarstı ve Liverpool mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 37'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
MAÇ SONUCU Crystal Palace 1-2 Liverpool haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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