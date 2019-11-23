Çağlar'lı Leicester galibiyet serisini 5'e çıkardı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Brighton & Hove Albion'u 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Karşılaşmaya 11'de başlayan Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Leicester City, The American Express'de karşılaştığı Brighton & Hove Albion'u 2-0 mağlup etti.
Leicester'da milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Leicester City golleri ikinci yarıda 64. dakikada Ayoze Perez ve 80. dakikada James Maddison'dan geldi.
Bu maçla birlikte Brendan Rodgers'ın öğrencileri puanını 29'a çıkarırken, ev sahibi ekip ise 15 puanda kaldı.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Çağlar'lı Leicester galibiyet serisini 5'e çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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