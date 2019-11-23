Çağlar'lı Leicester galibiyet serisini 5'e çıkardı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Çağlar'lı Leicester galibiyet serisini 5'e çıkardı

Çağlar'lı Leicester galibiyet serisini 5'e çıkardı

Milli futbolcu 'nün formasını giydiği , Brighton & 'u 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Karşılaşmaya 11'de başlayan Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

'in 13. haftasında , The American Express'de karşılaştığı Brighton & 'u 2-0 mağlup etti.

Leicester'da milli futbolcu , ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Leicester City golleri ikinci yarıda 64. dakikada Ayoze Perez ve 80. dakikada James Maddison'dan geldi.

Bu maçla birlikte 'ın öğrencileri puanını 29'a çıkarırken, ev sahibi ekip ise 15 puanda kaldı.

  1. 23.11.2019
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