West Ham United 2-3 Tottenham | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında West Ham United evinde Tottenham'ı konuk etti. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'ın başında çıktığı ilk maçını 3-2 kazanmasını bildi. Karşılaşmada Tottenham'ın gollerini, 36. dakikada Heung-Min Son, 43'te Lucas Moura ve 49. dakikada ise Harry Kane kaydetti. Ev sahibi West Ham United'ın golleri ise 73. dakikada Michael Antonio ve 90+7'de Ogbonna'dan geldi.
London Olympic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Tottenham 2-0 önde kapatırken, konuk ekibin bir golü de ofsayta takıldı. İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Karşılıklı pozisyonların olduğu mücadelede West Ham 73'te farkı ikiye indirdi. Maçın 89. dakikasında West Ham'ın bulduğu gol VAR tarafından iptal edilirken son dakikada Ogbonna'nın attığı golle Tottenham maçı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 17'ye çıkartırken, West Ham United'ın puanı 13'te kaldı.
Jose Mourinho böylelikle İngiliz ekibinde çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
- 23.11.2019
- Güncelleme: 23.11.2019 17:48
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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