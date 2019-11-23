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23 Kasım 2019, Cumartesi
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2-3 | MAÇ SONUCU

West Ham United 2-3 Tottenham | MAÇ SONUCU

'in 13. haftasında evinde 'ı konuk etti. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose , Tottenham'ın başında çıktığı ilk maçını 3-2 kazanmasını bildi. Karşılaşmada Tottenham'ın gollerini, 36. dakikada Heung-Min Son, 43'te Lucas Moura ve 49. dakikada ise Harry Kane kaydetti. Ev sahibi West Ham United'ın golleri ise 73. dakikada Michael Antonio ve 90+7'de Ogbonna'dan geldi.

London Olympic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatırken, konuk ekibin bir golü de ofsayta takıldı. İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Karşılıklı pozisyonların olduğu mücadelede West Ham 73'te farkı ikiye indirdi. Maçın 89. dakikasında West Ham'ın bulduğu gol VAR tarafından iptal edilirken son dakikada Ogbonna'nın attığı golle Tottenham maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 17'ye çıkartırken, West Ham United'ın puanı 13'te kaldı.

Jose Mourinho böylelikle İngiliz ekibinde çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

  1. 23.11.2019
  2. Güncelleme: 23.11.2019 17:48
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