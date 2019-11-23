West Ham United 2-3 Tottenham | MAÇ SONUCU

London Olympic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Tottenham 2-0 önde kapatırken, konuk ekibin bir golü de ofsayta takıldı. İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Karşılıklı pozisyonların olduğu mücadelede West Ham 73'te farkı ikiye indirdi. Maçın 89. dakikasında West Ham'ın bulduğu gol VAR tarafından iptal edilirken son dakikada Ogbonna'nın attığı golle Tottenham maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 17'ye çıkartırken, West Ham United'ın puanı 13'te kaldı.

Jose Mourinho böylelikle İngiliz ekibinde çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.