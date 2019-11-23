West Ham United - Tottenham maçından kareler

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında West Ham United evinde Tottenham'ı konuk etti. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'ın başında çıktığı ilk maçını 3-2 kazanmasını bildi. Karşılaşmada Tottenham'ın gollerini, 36. dakikada Heung-Min Son, 43'te Lucas Moura ve 49. dakikada ise Harry Kane kaydetti. Ev sahibi West Ham United'ın golleri ise 73. dakikada Michael Antonio ve 90+7'de Ogbonna'dan geldi. İşte Mourinho'nun çıktığı ilk maçtan kareler...

23 Kasım 2019 Cumartesi 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





