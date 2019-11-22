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22 Kasım 2019, Cuma
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Teknik direktörü bizzat açıkladı: ...

Teknik direktörü bizzat açıkladı: Cenk Tosun...

Milli futbolcumuz ’dan güzel haber geldi. ekiplerinden Everton'da forma giyen tecrübeli forvetin takımının Norwich ile oynayacağı maçta hazır olacağı kaydedildi. haberi bizzat duyurdu.

'de 13. haftada Norwich ile karşılaşacak Everton'da 'un durumu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosunda yer alamayan Cenk'in iyileştiği belirtildi.

Maçtan önce bir basın toplantısı düzenleyen , soruları yanıtladı. Cenk Tosun'un sakatlığıyla ilgili bir soruya da yanıtlayan Silva, tecrübeli forvetin hazır olduğunu ve oynayacak duruma geldiğini bildirdi.

Cenk, ligdeki son 2 maçta Tottenham ve Southampton mücadelelerinde de oynayan golcü oyuncu, 1 gol attı.

  1. 22.11.2019
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