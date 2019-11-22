Teknik direktörü bizzat açıkladı: Cenk Tosun...

Premier Lig'de 13. haftada Norwich ile karşılaşacak Everton'da Cenk Tosun'un durumu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosunda yer alamayan Cenk'in iyileştiği belirtildi.

Maçtan önce bir basın toplantısı düzenleyen Everton Menajeri Marco Silva, soruları yanıtladı. Cenk Tosun'un sakatlığıyla ilgili bir soruya da yanıtlayan Silva, tecrübeli forvetin hazır olduğunu ve oynayacak duruma geldiğini bildirdi.

Cenk, ligdeki son 2 maçta Tottenham ve Southampton mücadelelerinde de oynayan golcü oyuncu, 1 gol attı.