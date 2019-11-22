Teknik direktörü bizzat açıkladı: Cenk Tosun...
Milli futbolcumuz Cenk Tosun’dan güzel haber geldi. Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen tecrübeli forvetin takımının Norwich ile oynayacağı maçta hazır olacağı kaydedildi. Everton Menajeri Marco Silva haberi bizzat duyurdu.
Premier Lig'de 13. haftada Norwich ile karşılaşacak Everton'da Cenk Tosun'un durumu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosunda yer alamayan Cenk'in iyileştiği belirtildi.
Maçtan önce bir basın toplantısı düzenleyen Everton Menajeri Marco Silva, soruları yanıtladı. Cenk Tosun'un sakatlığıyla ilgili bir soruya da yanıtlayan Silva, tecrübeli forvetin hazır olduğunu ve oynayacak duruma geldiğini bildirdi.
Cenk, ligdeki son 2 maçta Tottenham ve Southampton mücadelelerinde de oynayan golcü oyuncu, 1 gol attı.
- 22.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Teknik direktörü bizzat açıkladı: Cenk Tosun... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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