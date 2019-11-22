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22 Kasım 2019, Cuma
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'ye City yolu kapandı

Çağlar Söyüncü'ye City yolu kapandı

Milli futbolcu 'nün formasını giydiği İngiliz ekibi 'nin teknik direktörü , ocak ayı transfer döneminde hiçbir oyuncusunu satmayacaklarını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'de teknik direktör , kulübün transfer politikasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ocak ayı transfer döneminde hiçbir oyuncusunu satmayacaklarını açıklayan tecrübeli teknik adam, bu durumun aksine kadrolarını güçlendirmek için transfer yapacaklarını ifade etti.

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, lider Liverpool'un 8 puan gerisinde ligde ikinci sırada yer alıyor. Milli futbolcunun adı Manchester City ile anılıyordu.

  1. 22.11.2019
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