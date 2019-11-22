Çağlar Söyüncü'ye City yolu kapandı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği İngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, ocak ayı transfer döneminde hiçbir oyuncusunu satmayacaklarını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers, kulübün transfer politikasına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Ocak ayı transfer döneminde hiçbir oyuncusunu satmayacaklarını açıklayan tecrübeli teknik adam, bu durumun aksine kadrolarını güçlendirmek için transfer yapacaklarını ifade etti.
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, lider Liverpool'un 8 puan gerisinde ligde ikinci sırada yer alıyor. Milli futbolcunun adı Manchester City ile anılıyordu.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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