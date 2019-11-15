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Premier Lig'in en iyileri açıklandı! Çağlar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiliz basını tarafından belirlenen sezonun şu ana kadarki en iyi 11'i içerisinde yer aldı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bu sezon Leicester City formasıyla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Premier Lig'deki performansıyla İngilizleri etkilemeye devam ediyor.
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The Guardian'ın belirlediği 'Premier Lig'de şu ana kadarki en iyi 11' listesine adını yazdıran milli yıldız için övgü dolu ifadelere yer verildi.
İşte Guardian'ın belirlediği en iyi 11...
Kasper Schmeichel (Leicester)
Çağlar Söyüncü (Leicester City)