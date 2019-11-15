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15 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Premier Lig'in en iyileri açıklandı! Çağlar...

Premier Lig'in en iyileri açıklandı! Çağlar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiliz basını tarafından belirlenen sezonun şu ana kadarki en iyi 11'i içerisinde yer aldı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

15 Kasım 2019 Cuma 14:34
Premier Lig'in en iyileri açıklandı! Çağlar...

Bu sezon Leicester City formasıyla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Premier Lig'deki performansıyla İngilizleri etkilemeye devam ediyor.

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Premier Lig'in en iyileri açıklandı! Çağlar...

The Guardian'ın belirlediği 'Premier Lig'de şu ana kadarki en iyi 11' listesine adını yazdıran milli yıldız için övgü dolu ifadelere yer verildi.

Premier Lig'in en iyileri açıklandı! Çağlar...

İşte Guardian'ın belirlediği en iyi 11...

Premier Lig'in en iyileri açıklandı! Çağlar...

Kasper Schmeichel (Leicester)

Premier Lig'in en iyileri açıklandı! Çağlar...

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

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