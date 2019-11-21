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21 Kasım 2019, Perşembe
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'dan duygusal veda!

Mauricio Pochettino'dan duygusal veda!

Tottenham'da görevden alınan menajer 'nun veda mesajı ortaya çıktı. Tecrübeli teknik direktör salı günü yapılan idmandan sonra taktik tahtasına yazdığı, "Hepinize çok teşekkürler. Size elveda demiyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksınız" ifadelerle oyuncularına veda etti.

Tottenham'da görevine son verilen ve yerine 'nun getirildiği 'nun veda mesajı ortaya çıktı.

Mauricio Pochettino'nun yardımcı antrenörü Jesus Perez, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Pochettino'nun taktik tahtasına yazdığı mesaj yer aldı. Arjantinli teknik adam vedasında "Hepinize çok teşekkürler. Size elveda demiyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksınız" dedi.

İngiliz basınında; Pochettino'nun görevden alındığı salı günü yapılan antrenman sonrasında bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

  1. 22.11.2019
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