Mauricio Pochettino'dan duygusal veda!
Tottenham'da görevden alınan menajer Mauricio Pochettino'nun veda mesajı ortaya çıktı. Tecrübeli teknik direktör salı günü yapılan idmandan sonra taktik tahtasına yazdığı, "Hepinize çok teşekkürler. Size elveda demiyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksınız" ifadelerle oyuncularına veda etti.
Tottenham'da görevine son verilen ve yerine Jose Mourinho'nun getirildiği Mauricio Pochettino'nun veda mesajı ortaya çıktı.
Mauricio Pochettino'nun yardımcı antrenörü Jesus Perez, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda Pochettino'nun taktik tahtasına yazdığı mesaj yer aldı. Arjantinli teknik adam vedasında "Hepinize çok teşekkürler. Size elveda demiyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksınız" dedi.
İngiliz basınında; Pochettino'nun görevden alındığı salı günü yapılan antrenman sonrasında bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Mauricio Pochettino'dan duygusal veda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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