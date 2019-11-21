Mourinho'ya altın kontrat! Maaşı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdiğini açıkladı.

Avrupa basınından büyük yankı uyandıran olay sonrası Daily Mail, Portekizli çalıştırıcının maaşını açıkladı. 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Mourinho, yıllık (13 milyon sterlin) 17 milyon Euro kazanacak.

Bir diğer İngiliz ekibi Manchester City'i çalıştıran Pep Guardiola'nın yıllık 20 milyon sterlin kazandığı belirtilirken, Mourinho'nun 13 milyon sterlin kazanan Diego Simeone'nin önünde 2. sıraya yerleştiği kaydedildi.