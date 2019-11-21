Mourinho'ya altın kontrat! Maaşı belli oldu
İngiliz ekibi Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho'nun maaşı da belli oldu. 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın yıllık 17 milyon Euro alacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdiğini açıkladı.
Avrupa basınından büyük yankı uyandıran olay sonrası Daily Mail, Portekizli çalıştırıcının maaşını açıkladı. 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Mourinho, yıllık (13 milyon sterlin) 17 milyon Euro kazanacak.
Bir diğer İngiliz ekibi Manchester City'i çalıştıran Pep Guardiola'nın yıllık 20 milyon sterlin kazandığı belirtilirken, Mourinho'nun 13 milyon sterlin kazanan Diego Simeone'nin önünde 2. sıraya yerleştiği kaydedildi.
- 21.11.2019
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku: Sözleşme teklifini kabul etmedi! Aziz Yıldırım...
- MHK'dan skandal Suat Arslanboğa kararı!
- Fatih Terim'den bir isme ödül diğer bir isme 'Takımdan gitsin' kararı! Galatasaray son dakika haberleri
- Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!
- Nzonzi'nin Roma'dan gönderilme nedeni ortaya çıktı!
-
MAÇ SONUCU | Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE
Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
-
Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
-
Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
Mourinho'ya altın kontrat! Maaşı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.