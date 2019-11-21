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21 Kasım 2019, Perşembe
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Mourinho'ya altın kontrat! Maaşı belli oldu

Mourinho'ya altın kontrat! Maaşı belli oldu

İngiliz ekibi Tottenham'ın başına geçen 'nun maaşı da belli oldu. 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın yıllık 17 milyon Euro alacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden Tottenham, Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'yu getirdiğini açıkladı.

Avrupa basınından büyük yankı uyandıran olay sonrası Daily Mail, Portekizli çalıştırıcının maaşını açıkladı. 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Mourinho, yıllık (13 milyon sterlin) 17 milyon Euro kazanacak.

Bir diğer İngiliz ekibi 'i çalıştıran 'nın yıllık 20 milyon sterlin kazandığı belirtilirken, Mourinho'nun 13 milyon sterlin kazanan 'nin önünde 2. sıraya yerleştiği kaydedildi.

  1. 21.11.2019
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