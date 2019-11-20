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Pochettino'nun ayrılığı sonrası yıkım! 'Bunu nasıl yaparsınız'
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 5.5 yıldır takımın teknik direktörlük görevini yapan Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı. Sürpriz ayrılığın yankıları hala devam ederken İngiliz ekibinin futbolcuları şaşkınlıklarını gizleyemezken eski Tottenhamlı Garry Lineker Pochettino'nun gönderilmesini sert şekilde eleştirdi. İşte deneyimli teknik adamın ayrılığının ardından gelen o tepkiler...
20 Kasım 2019 Çarşamba 21:12
Güncelleme: 20.11.2019 21:12
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Sürpriz ayrılık sonrası yıkım! 'Bunu nasıl yaparsınız'
Mauricio Pochettino'nun 5.5 yıldır görev yaptığı Tottenham'dan gönderilmesi kararı takım içinde adeta depreme sebep oldu.
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Sürpriz ayrılık sonrası yıkım! 'Bunu nasıl yaparsınız'
Pochettino'nun Tottenham ile en büyük başarısı geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesiydi.
Sürpriz ayrılık sonrası yıkım! 'Bunu nasıl yaparsınız'
Londra ekibi finali bir başka İngiliz ekibi Liverpool'a kaybetmişti. Dev bütçelerle savaşan Tottenham, son sezonlarda sürekli Şampiyonlar Ligi'ne katılmış ve Chelsea, Arsenal, Manchester United gibi kulüpleri lig yarışında geride bırakmayı başarmıştı.
Sürpriz ayrılık sonrası yıkım! 'Bunu nasıl yaparsınız'
Tottenhamlı futbolcular sürpriz ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından hocalarına teşekkür ederken yaşadıkları şaşkınlığı saklayamadılar.
Pochettino'nun ayrılığı sonrası yıkım! 'Bunu nasıl yaparsınız'
Harry Kane, twitter'dan paylaştığı veda mesajında Pochettino'ya teşekkür etti. Tottenham'ın kaptanı, "Hayallerimi gerçekleştirmeme yardım ettiğin için sana sonsuza dek minnettar kalacağım. Son 5.5 yılda birçok unutulmayacak anlar yaşadık.