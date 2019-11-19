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19 Kasım 2019, Salı
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'tan atağı! 'un kapısı çalınacak

Beşiktaş'tan transfer atağı! Liverpool'un kapısı çalınacak

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki file bekçisi 'un siyah-beyazlı takımdaki geleceği için teknik ekibin raporunu bekleyen yönetim, gelecek olan bilgilere göre için devre arasında harekete geçmeyi planlıyor.

'ın Alman file bekçisi , bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ve tribünlerin zaman zaman tepki gösterdiği Karius, bu sezon ise tam tersi bir grafik çiziyor.


Loris Karius - Beşiktaş

Ligde geride kalan 11 maçın 10'unda forma giyen ve bu 10 maçın 5'inde kalesini gole kapatarak bu anlamda 'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile birlikte ligin zirvesinde yer alan Karius, özellikle son oynanan ve Denizlispor karşılaşmalarında yaptığı kurtarışlarla 'a galibiyeti getiren isimlerin başında oldu.

Dün yapılan antrenman öncesinde Loris Karius'la özel bir görüşme yapan Teknik Direktör , bu futbolcunun formundan oldukça memnun olduğunu belirtirken, özellikle oyun kurma konusunda bazı isteklerde bulundu. Sezon öncesi hazırlık kampında ve lig boyunca yapılan antrenmanlarda Loris Karius'un, pas oyunu içinde olmasını isteyerek Alman file bekçisini sağ bek, stoper gibi bölgelerde oynatan Avcı, Karius'un formunun yükselmesine de etki etti.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki kalecinin siyah-beyazlı takımdaki geleceği için teknik ekibin raporunu bekleyen yönetim, gelecek olan bilgilere göre için devre arasında harekete geçmeyi planlıyor. Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, gelecek olan rapor doğrultusunda devre arasında 'un kapısını çalacak.

  1. 19.11.2019
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