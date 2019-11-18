Abdullah Avcı'dan 'Kocaman' karar!

Teknik Direktör Abdullah Avcı, İttifak Holding Konyaspor'la deplasmanda oynayacakları zorlu müsabakada N'Koudou ve Diaby'ye 11'de forma vermeyi planlıyor. Adem Ljajic'e yer bulmakta çok zorlanan siyah-beyazlı hoca, Aykut Kocaman'ın bol pasa dayalı defansif oyun anlayışına karşı da özel hazırlıklar yapıyor. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler ve muhtemel Konyaspor maçı 11'i...

18 Kasım 2019 Pazartesi 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





