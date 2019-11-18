Abdullah Avcı'dan 'Kocaman' karar!

Teknik Direktör Abdullah Avcı, İttifak Holding Konyaspor'la deplasmanda oynayacakları zorlu müsabakada N'Koudou ve Diaby'ye 11'de forma vermeyi planlıyor. Adem Ljajic'e yer bulmakta çok zorlanan siyah-beyazlı hoca, Aykut Kocaman'ın bol pasa dayalı defansif oyun anlayışına karşı da özel hazırlıklar yapıyor. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler ve muhtemel Konyaspor maçı 11'i...
18 Kasım 2019 Pazartesi 11:34
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Süper Lig'in son 5 haftasında 13 puan toplayarak ayağa kalkan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.
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Üst üste oynanan maçlar neticesinde yorgun olduğu için teknik heyet tarafından zaman zaman dinlendirilen Adem Ljajic'in, Konyaspor deplasmanında da kulübeye çekilebileceği ortaya çıktı.
Konyaspor maçının kadrosunu bugünden itibaren antrenmanlarda deneyecek olan Abdullah Avcı, savunmayı Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Caner Erkin'den kurmayı planlıyor.
Defans hattının önünde yetişmesi durumunda Atiba Hutchinson ve Mohamed Elneny'yi oynatacak olan siyah-beyazlı hoca forvet arkasında yine Abdoulay Diaby'yi görevlendirmeyi düşünüyor.
Kevin N'Koudou'nun sakatlıktan golle dönmesi nedeniyle sol kanatta sıkıntı yaşamayacak olan Avcı'nın, sağ kanatta Jeremain Lens ile Tyler Boyd arasında kararsız kaldığı bildirildi.