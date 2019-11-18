Beşiktaş'ta gözler Oğuzhan’da!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gündeminde Oğuzhan Özyakup var. Sezona iyi başlayan ancak Alanyaspor maçında çok iyi bir performans göstermesine karşın yaşadığı sakatlık sonrasında toparlanması uzun süren Oğuzhan için, Abdullah Avcı özel bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu futbolcunun eski günlerine dönmesi için yardımcılarıyla birlikte gerek fiziksel gerekse de psikolojik anlamda çalışmalar yapan Avcı, Oğuzhan'dan son derece umutlu.

Sezon başında yaşanan düşük performans nedeniyle bu oyuncunun psikolojik kırılma yaşadığı ancak bunu da çok kısa sürede atlattığı belirtilirken, Oğuzhan'ın tam hazır hale gelmesi için de özel beslenme programında, terapi programına kadar özel bir çalışma yapılıyor.

Konyaspor karşısında bu futbolcunun daha fazla süre almasını isteyen Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında da Oğuzhan'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.