Karius'tan Beşiktaş'ın kadın ve altyapı takımına ziyaret
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı kulübün kadın futbol takımı ve altyapı takımını ziyaret etti. Kaleci antrenörleri ile görüş alışverişinde bulunan Karius, akademi kalecilerine deneyimlerini aktardı.
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı kulübün kadın futbol takımı ve altyapı takımını ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde teknik ekip ve sporcular ile bir araya geldiği bildirildi.
Karius'un, kadın futbol takımı ile akademi takımlarının kalecilerine deneyimlerini aktardığı ve kaleci antrenörleri ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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