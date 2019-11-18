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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Karius'tan 'ın kadın ve altyapı takımına ziyaret

Karius'tan Beşiktaş'ın kadın ve altyapı takımına ziyaret

'ın Alman kalecisi , siyah-beyazlı kulübün kadın takımı ve altyapı takımını ziyaret etti. Kaleci antrenörleri ile görüş alışverişinde bulunan Karius, akademi kalecilerine deneyimlerini aktardı.

(AA) - 'ın Alman kalecisi , siyah-beyazlı kulübün kadın takımı ve altyapı takımını ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde teknik ekip ve sporcular ile bir araya geldiği bildirildi.

Karius'un, kadın futbol takımı ile akademi takımlarının kalecilerine deneyimlerini aktardığı ve kaleci antrenörleri ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

  1. 18.11.2019
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