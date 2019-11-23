MAÇ SONUCU Manchester City 2-1 Chelsea - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 2-1

MAÇ SONUCU Manchester City 2-1 Chelsea

'in 13. haftasında , evinde 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'yi Kevin de Bruyne ve Mahrez'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

'in 13. hafta maçında , evinde 'yi ağırladı.

Konuk ekip N'Golo Kante'nin 21. dakikada attığı golle öne geçse de Manchester City, 29. dakikada Kevin De Bruyne ve 37. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 28'e çıkarıp 3. sıraya yükselirken, 26 puanda kalan ekibi ise 4. sıraya geriledi.

  1. 23.11.2019
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