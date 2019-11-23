MAÇ SONUCU Manchester City 2-1 Chelsea
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, evinde 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Chelsea'yi Kevin de Bruyne ve Mahrez'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 13. hafta maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi ağırladı.
Konuk ekip N'Golo Kante'nin 21. dakikada attığı golle öne geçse de Manchester City, 29. dakikada Kevin De Bruyne ve 37. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester City puanını 28'e çıkarıp 3. sıraya yükselirken, 26 puanda kalan Londra ekibi ise 4. sıraya geriledi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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