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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci

Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci

'de 'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan , asker selamlı gol sevincinde bulundu.

'in 13. haftasında Everton ile karşı karşıya geldi.

Goddison Park'ta oynanan mücadelede City, Everton'ı 2-0 mağlup ederken, 2. golü atan asker selamlı gol sevincinde bulundu.

Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.

, oyuncularının Arnavutluk ve maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

  1. 23.11.2019
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