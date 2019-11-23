Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci
İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Everton ile Norwich City karşı karşıya geldi.
Goddison Park'ta oynanan mücadelede City, Everton'ı 2-0 mağlup ederken, 2. golü atan Dennis Srbeny asker selamlı gol sevincinde bulundu.
Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.
UEFA, Türk Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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