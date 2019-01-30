Arsenal Suarez'i kiraladı
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Suarez'i kiraladı

Arsenal Suarez'i kiraladı

ekiplerinden , orta saha oyuncusu Denis Suarez'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İspanyol temsilcisi 'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Londra ekibine kiralandığı kaydedildi.

Barcelona'da bu sezon 8 maça çıkan Suarez, iki kez rakip fileleri havalandırdı.

Suarez, şu an 'in teknik direktörlüğünü yapan Unai Emery'nin, 2014-2015 sezonunda çalıştırdığı Sevilla'da kiralık olarak forma giymişti.

  1. 30.1.2019 22:44
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